Госдума приняла закон, по которому военнослужащие получают приоритет по возвращении на работу

Госдума одобрила в третьем, заключительном чтении поправки в Трудовой кодекс о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу после возвращения со службы. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Работодатель обязан отдать вернувшимся с военной службы должность, которую они ранее занимали, если она вакантна. В обратном случае мобилизованные и добровольцы могут претендовать на другую должность, «соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу».
Отмечается, что работа по соответствующей должности не должна быть противопоказана по состоянию здоровья человеку, который вернулся со службы.
27 сентября Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных работников. За ними сохраняются рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы.