Госдума приняла закон, по которому военнослужащие получают приоритет по возвращении на работу

Работодатель обязан отдать вернувшимся с военной службы должность, которую они ранее занимали, если она вакантна. В обратном случае мобилизованные и добровольцы могут претендовать на другую должность, «соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу».