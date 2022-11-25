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Минтруд: один день участия в спецоперации засчитывается за два рабочих
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Один день участия мобилизованного в российской спецоперации на территории Украины засчитывается как два рабочих дня. В отношении мобилизованных работников приняли дополнительные гарантии сохранения трудового стажа, передает «Интерфакс» слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Котяков напомнил, что за призванными также сохраняются их рабочие места. Такие поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.

Работодатель мобилизованного сотрудника не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить зарплату и полагающиеся выплаты в полном объеме за работу, предшествующую приостановлению действия трудового договора.

Членов семей мобилизованных и добровольцев нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. Об ее завершении сначала сообщило Минобороны, затем Владимир Путин заявил, что «поставлена точка». В планах властей было мобилизовать 300 тыс. человек.

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Минтруд РоссииГосдума
люди
Владимир ПутинАнтон Котяков
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