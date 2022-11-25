Минтруд: один день участия в спецоперации засчитывается за два рабочих

Один день участия мобилизованного в российской спецоперации на территории Украины засчитывается как два рабочих дня. В отношении мобилизованных работников приняли дополнительные гарантии сохранения трудового стажа, передает «Интерфакс» слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
Работодатель мобилизованного сотрудника не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить зарплату и полагающиеся выплаты в полном объеме за работу, предшествующую приостановлению действия трудового договора.
Членов семей мобилизованных и добровольцев нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. Об ее завершении сначала сообщило Минобороны, затем Владимир Путин заявил, что «поставлена точка». В планах властей было мобилизовать 300 тыс. человек.