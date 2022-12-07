Архитектурный совет Москвы одобрил проект 80-этажного небоскреба

Архитектурный совет Москвы одобрил проект нового 400-метрового небоскреба возле моста Багратион. Об этом сообщает РБК.
По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, изначально место строительства не предназначалось под высотную застройку, но после пересмотра эксперты решили, что двухэтажный выход с моста Багратион — это неэффективно. «После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору», — заключил он.
Пока безымянный небоскреб станет самым высоким офисным зданием в Москве, а сейчас первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация» (373 метра). В нем не будет жилых апартаментов, зато появится бизнес-центр, смотровые площадки и рестораны.
Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Подробнее о башне «Афиша Daily» рассказывала тут.