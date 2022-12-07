Реклама
Новости
Архитектурный совет Москвы одобрил проект 80-этажного небоскреба
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

Архитектурный совет Москвы одобрил проект нового 400-метрового небоскреба возле моста Багратион. Об этом сообщает РБК.

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, изначально место строительства не предназначалось под высотную застройку, но после пересмотра эксперты решили, что двухэтажный выход с моста Багратион — это неэффективно. «После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору», — заключил он.

Пока безымянный небоскреб станет самым высоким офисным зданием в Москве, а сейчас первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация» (373 метра). В нем не будет жилых апартаментов, зато появится бизнес-центр, смотровые площадки и рестораны.

В основу архитектурной концепции легли идеи архитектуры Казимира Малевича.

© STROI.MOS.RU/Telegram

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Подробнее о башне «Афиша Daily» рассказывала тут.

расскажите друзьям
люди
Сергей КузнецовКазимир Малевич
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»