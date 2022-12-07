Архитектурный совет Москвы одобрил проект 80-этажного небоскреба

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, изначально место строительства не предназначалось под высотную застройку, но после пересмотра эксперты решили, что двухэтажный выход с моста Багратион — это неэффективно. «После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору», — заключил он.