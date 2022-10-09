В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице

В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб высотой почти 400 метров. Это будет самое высокое офисное здание в столице, а пока что первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация» (373 метра).
Возведением небоскреба на набережной Москвы-реки около моста Багратион займется компания «Галс-Девелопмент». В нем не будет жилых апартаментов, зато появится бизнес-центр, смотровые площадки и рестораны, следует из заметки столичного Депстроя. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2030 году.
В основу архитектурной концепции легли идеи архитектуры Казимира Малевича. «Башня олицетворяет вертикальный мост между архитектурными традициями России и будущим», — сказал автор проекта Сергей Чобан.
В небоскребе спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни Сити. На 35-м и 36-м этажах организуют скай-лобби с кафе, площадку для мероприятий, смотровые площадки и пересадочные зоны на верхние этажи. А под землей появится паркинг из шести уровней.
В здании будет 114 скоростных лифтов, которые будут подсвечиваться и, как говорит проектировщик, создавать динамичный рисунок в облике бизнес-центра. В пространстве небоскреба также откроются премиальные рестораны высокой кухни, фуд-моллы и фитнес-центр.
Небоскреб соединят с мостом Багратион на уровне третьего этажа. Из его подземной части можно будет выйти к станциям метро «Выставочная» и «Деловой центр».