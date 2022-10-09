В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице

В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб высотой почти 400 метров. Это будет самое высокое офисное здание в столице, а пока что первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация» (373 метра).

Возведением небоскреба на набережной Москвы-реки около моста Багратион займется компания «Галс-Девелопмент». В нем не будет жилых апартаментов, зато появится бизнес-центр, смотровые площадки и рестораны, следует из заметки столичного Депстроя. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2030 году.