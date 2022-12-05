Реклама
Новости
«Время рассказать правду о Лиэнн»: вышел трейлер четвертого сезона «Дома с прислугой»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:30

На ютьюб-канале Apple TV опубликовали трейлер четвертого сезона сериала «Дом с прислугой». Продолжение мистической и пугающей истории, рассказываемой режиссером М.Найтом Шьямаланом, выйдет на стрим-сервисе 13 января.

В нем зрители, судя по всему, узнают правду о Лиэнн — молодой няне, которая начала работать в доме супружеской пары, потерявшей во младенчестве ребенка. «Если она победит, город падет», — предупреждает о девушке один из героев шоу.

По его словам, Лиэнн пришла в дом Дороти и Шона Тернеров из эгоистических побуждений. Ее появление «принесло смерть и разрушение всем нам», утверждает дядя няни.

Сама девушка признается в трейлере, что «ранит людей, когда злится». «Самое страшное, что мне начинает это нравиться», — говорит она.

Четвертый сезон станет завершающим. Он обещает раскрыть, кем является Лиэнн, а также что за ребенок появился в доме Тернеров вместо натуралистичной куклы, которая должна была помочь паре справиться с горем утраты сына.

К своим ролям вернутся Лорен Амброуз, Руперт Гринт, Тоби Кеббелл и Нелл Тайгер Фри. Помимо них, в проекте можно будет увидеть Ишану Шьямалан, Алиссу Кларк, Лору Маркс, Девина Конроя, Генри Чессона, Эми Луизу Джонсон и Кару Ли Кортон.

Подробности по теме
Финал 3-го сезона «Дома с прислугой»: к такому мы точно не были готовы
расскажите друзьям
теги
Apple
люди
М. ШьямаланНелл ФриШон ТернерЛорен АмброузРуперт ГринтТоби КеббеллЭми Джонсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»