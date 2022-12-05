«Время рассказать правду о Лиэнн»: вышел трейлер четвертого сезона «Дома с прислугой»

На ютьюб-канале Apple TV опубликовали трейлер четвертого сезона сериала «Дом с прислугой». Продолжение мистической и пугающей истории, рассказываемой режиссером М.Найтом Шьямаланом, выйдет на стрим-сервисе 13 января.
В нем зрители, судя по всему, узнают правду о Лиэнн — молодой няне, которая начала работать в доме супружеской пары, потерявшей во младенчестве ребенка. «Если она победит, город падет», — предупреждает о девушке один из героев шоу.
По его словам, Лиэнн пришла в дом Дороти и Шона Тернеров из эгоистических побуждений. Ее появление «принесло смерть и разрушение всем нам», утверждает дядя няни.
Сама девушка признается в трейлере, что «ранит людей, когда злится». «Самое страшное, что мне начинает это нравиться», — говорит она.
Четвертый сезон станет завершающим. Он обещает раскрыть, кем является Лиэнн, а также что за ребенок появился в доме Тернеров вместо натуралистичной куклы, которая должна была помочь паре справиться с горем утраты сына.
К своим ролям вернутся Лорен Амброуз, Руперт Гринт, Тоби Кеббелл и Нелл Тайгер Фри. Помимо них, в проекте можно будет увидеть Ишану Шьямалан, Алиссу Кларк, Лору Маркс, Девина Конроя, Генри Чессона, Эми Луизу Джонсон и Кару Ли Кортон.