Реклама
Новости
The Weeknd выложил фрагмент из саундтрека к сиквелу «Аватара»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

The Weeknd записал саундтрек к новому «Аватару» режиссера Джеймса Кэмерона, который выйдет с подзаголовком «Путь воды». Релиз трека намечен на 16 декабря, в день премьеры картины.

Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) поделился коротким роликом в соцсетях с логотипом фильма и датой. На заднем плане слышно пение и гулкий барабанный бой, напоминающие грандиозную музыку Джеймса Хорнера к предыдущему фильму.

Певец поделился записью из официального аккаунта «Аватар: Путь воды», в котором был хештег #AvatarTheWayofWater x @theweeknd. Продюсер «Аватара» Джон Ландау выложил в твиттере совместную фотографию с Тесфайе и написал: «Как говорят на’ви [народ, живущий на планете Пандора]: „Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar“» («Добро пожаловать в семью Аватара»).

Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Сюжет рассказывает о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и Сэм Дж.Джонс.

Недавно Кэмерон пояснил, почему «Аватар: Путь воды» длится более трех часов, и рассказал, как отказался от первоначального 130-страничного сюжета продолжения блокбастера.

расскажите друзьям
люди
Эйбeл ТесфайеДжеймс КэмеронДжеймс ХорнерСэм УортингтонЗои Салдана
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»