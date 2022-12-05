The Weeknd выложил фрагмент из саундтрека к сиквелу «Аватара»

The Weeknd записал саундтрек к новому «Аватару» режиссера Джеймса Кэмерона, который выйдет с подзаголовком «Путь воды». Релиз трека намечен на 16 декабря, в день премьеры картины.
Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) поделился коротким роликом в соцсетях с логотипом фильма и датой. На заднем плане слышно пение и гулкий барабанный бой, напоминающие грандиозную музыку Джеймса Хорнера к предыдущему фильму.
Певец поделился записью из официального аккаунта «Аватар: Путь воды», в котором был хештег #AvatarTheWayofWater x @theweeknd. Продюсер «Аватара» Джон Ландау выложил в твиттере совместную фотографию с Тесфайе и написал: «Как говорят на’ви [народ, живущий на планете Пандора]: „Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar“» («Добро пожаловать в семью Аватара»).
Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Сюжет рассказывает о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и Сэм Дж.Джонс.
Недавно Кэмерон пояснил, почему «Аватар: Путь воды» длится более трех часов, и рассказал, как отказался от первоначального 130-страничного сюжета продолжения блокбастера.