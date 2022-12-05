Ева Грин и Венсан Кассель в трейлере новых «Трех мушкетеров»

Кинокомпания Pathé опубликовала трейлер фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян». Премьера запланирована на 5 апреля 2023 года.
«От Лувра до Букингемского дворца, от сточных канав Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разделенном религиозными войнами и находящемся под угрозой британского вторжения, горстка мужчин и женщин скрестит шпаги и свяжет свою судьбу с судьбой Франции», — гласит официальный синопсис проекта.
В картине снялись Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Лина Коудри (Констанция), Ромен Дюрис (Арамис), Пио Мармаи (Портос) и Франсуа Сивиль (Д’Артаньян). В качестве режиссера выступил Мартен Бурбулон («Эйфель»).
В декабре 2023 года на экраны выйдет вторая часть истории под названием «Три мушкетера: Миледи». Следом за ней на Disney+ покажут два спин-оффа.
Первый фильм про трех мушкетеров вышел в 1921 году. В создании культовой ленты также участвовала Pathé. Гендиректор кинокомпании заявил, что у новой картины есть все шансы на успех именно сейчас.