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Ева Грин и Венсан Кассель в трейлере новых «Трех мушкетеров»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:25

Кинокомпания Pathé опубликовала трейлер фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян». Премьера запланирована на 5 апреля 2023 года.

«От Лувра до Букингемского дворца, от сточных канав Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разделенном религиозными войнами и находящемся под угрозой британского вторжения, горстка мужчин и женщин скрестит шпаги и свяжет свою судьбу с судьбой Франции», — гласит официальный синопсис проекта.

В картине снялись Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Лина Коудри (Констанция), Ромен Дюрис (Арамис), Пио Мармаи (Портос) и Франсуа Сивиль (Д’Артаньян). В качестве режиссера выступил Мартен Бурбулон («Эйфель»).

В декабре 2023 года на экраны выйдет вторая часть истории под названием «Три мушкетера: Миледи». Следом за ней на Disney+ покажут два спин-оффа.

Первый фильм про трех мушкетеров вышел в 1921 году. В создании культовой ленты также участвовала Pathé. Гендиректор кинокомпании заявил, что у новой картины есть все шансы на успех именно сейчас.

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