В Госдуме предложили разрешить директорам школ и соцпедагогам досрочно выходить на пенсию

Лантратова и Аксененко подчеркнули, что причиной этого обращения стали жалобы со стороны самых соцпедагогов. «Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут», — рассказала первый зампред Госдумы по просвещению.