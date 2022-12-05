В Госдуме предложили разрешить директорам школ и соцпедагогам досрочно выходить на пенсию

Депутаты Госдумы попросили Михаила Мишустина разрешить досрочный выход на пенсию социальным педагогам, директорам школ, детских садов и их заместителям. Об этом пишут «Известия».
С такой инициативой обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Парламентарии подчеркивают, что Минтруд допускает досрочную пенсию для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках.
По словам Лантратовой и Аксененко, на сегодняшний день право выхода на досрочную пенсию имеют только соцпедагоги, которые работают в спецучреждениях — детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
«Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками», — поясняют авторы.
Лантратова и Аксененко подчеркнули, что причиной этого обращения стали жалобы со стороны самых соцпедагогов. «Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут», — рассказала первый зампред Госдумы по просвещению.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации с 1 января соцвыплат в столице на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.