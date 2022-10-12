В Москве минимальная пенсия вырастет до 23 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации с 1 января соцвыплат в столице на 10%. Об этом сообщает ТАСС.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. В пресс-службе мэра столицы рассказали, что на оказание мер поддержки москвичей в проекте бюджета на 2023 год выделено 591,5 млрд рублей.

«На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 млрд рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 млрд рублей», — отметили в мэрии.

7 апреля Михаил Мишустин анонсировал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ из‑за роста цен в стране.