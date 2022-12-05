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Правительство поддержит грантами популяризаторов науки
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:43

Правительство решило поддержать грантами авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о двух грантовых конкурсах. В первом смогут принять участие авторы или коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта варьируется от 1 до 5 млн рублей. Всего на эти цели в 2023 году предусмотрено 90 млн рублей.

Во втором конкурсе участие принять могут организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Размер гранта — от 20 до 50 млн рублей. Общий объем финансирования составит 480 млн.

4 октября стало известно, что в России запустят новый федеральный проект по популяризации науки и технологий. Он должен повысить открытость науки для общества и научную грамотность граждан, сформировать представление об инициативах государства и бизнеса в области науки и технологий, а также привлечь в исследовательскую сферу молодежь.

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