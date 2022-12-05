Правительство поддержит грантами популяризаторов науки

Речь идет о двух грантовых конкурсах. В первом смогут принять участие авторы или коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта варьируется от 1 до 5 млн рублей. Всего на эти цели в 2023 году предусмотрено 90 млн рублей.