В России запустят новый федеральный проект по популяризации науки и технологий

В России появится новый федеральный проект «Популяризация науки и технологий». Он будет направлен на развитие научно-просветительской деятельности, сообщили «Ведомости».

Проект реализуют в 2023–2025 году под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Инициативу предложило Министерство образования и науки, а общественно-экспертный совет поддержал ее.

Проект станет ответом на поручение Владимира Путина от 2020 года разработать меры господдержки российской науки. Ранее также 2021 год объявляли Годом науки и технологий, а десятилетие с 2022 по 2031 год — Десятилетием науки и технологий.

«Создание федерального проекта по поуляризации науки привлечет к ней еще больше внимания. Концентрация ресурсов позволит поддержать медийные проекты, авторы которых доступным языком рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых», — заявила замминистра науки Елена Дружинина.

Проект должен повысить открытость науки для общества и научную грамотность граждан, сформировать представление об инициативах государства и бизнеса в области науки и технологий, а также привлечь в исследовательскую сферу молодежь.

Согласно планам, в 2023 году в мероприятиях проекта примут участие около 50 млн россиян. Всего федеральный проект предполагает «сотни мероприятий», в том числе фестиваль Nauka 0+, премию «За верность науке» и другие.