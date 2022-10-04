Реклама
Новости
В России запустят новый федеральный проект по популяризации науки и технологий
вчера в 23:21
Флоренс Пью встречает девочку, отказывающуюся от еды месяцами, в трейлере «Чуда»
вчера в 22:31
Из соцсетей Антохи MC
Антоха MC выиграл дело о правах на свои песни. Он может не платить 2,5 млн рублей экс-продюсеру
вчера в 21:55
Вышел трейлер фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес
вчера в 21:28
The Hatters дадут два концерта в «Главклубе»
вчера в 21:03
Bloomberg: Маск все же согласился купить Twitter по первоначально предложенной цене
вчера в 20:19
Россия и Индия могут заключить соглашение о взаимном показе фильмов
вчера в 20:11
200 тыс. мобилизованных и 700 тыс. уехавших, ответ Пугачевой хейтерам и другие новости дня
вчера в 20:06
Дайджест
Константин Богомолов сыграет в двух спектаклях Театра на Бронной
вчера в 18:59
Даниил Примак/Сообщество «Современника» во «ВКонтакте»
В «Современнике» отменили показ спектакля про парней, уходящих на войну
Обновлено вчера в 18:44
Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него. Видео сняли в Киеве
вчера в 18:08
Машинописный сценарий «Зеркала» Андрея Тарковского выставили на аукцион за 1,8 млн рублей
вчера в 17:58
МИД: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны
вчера в 17:49
Глава Карелии заявил о выполнении задания по мобилизации
вчера в 17:33
МЧС России/«ВКонтакте»
Трем фигурантам дела об аварии в метро, унесшей жизни 24 человек, дали условные сроки
вчера в 17:13
Forbes: Россию после 21 сентября покинули около 700 тыс. граждан
вчера в 16:49
Путин подписал указ, по которому срочники смогут служить в ФСБ по контракту
вчера в 16:42
Вышел трейлер «Банши Инишерина» — новой работы Мартина МакДоны с Колином Фарреллом
вчера в 16:06
Шойгу: более 200 тыс. россиян уже прибыли в войска в рамках мобилизации
вчера в 15:47
Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга и требует 1,5 млн долларов
вчера в 15:43
В России запустят новый федеральный проект по популяризации науки и технологий
Юлия Онодэра
Вчера в 23:21

В России появится новый федеральный проект «Популяризация науки и технологий». Он будет направлен на развитие научно-просветительской деятельности, сообщили «Ведомости».

Проект реализуют в 2023–2025 году под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Инициативу предложило Министерство образования и науки, а общественно-экспертный совет поддержал ее.

Проект станет ответом на поручение Владимира Путина от 2020 года разработать меры господдержки российской науки. Ранее также 2021 год объявляли Годом науки и технологий, а десятилетие с 2022 по 2031 год — Десятилетием науки и технологий.

«Создание федерального проекта по поуляризации науки привлечет к ней еще больше внимания. Концентрация ресурсов позволит поддержать медийные проекты, авторы которых доступным языком рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых», — заявила замминистра науки Елена Дружинина.

Проект должен повысить открытость науки для общества и научную грамотность граждан, сформировать представление об инициативах государства и бизнеса в области науки и технологий, а также привлечь в исследовательскую сферу молодежь.

Согласно планам, в 2023 году в мероприятиях проекта примут участие около 50 млн россиян. Всего федеральный проект предполагает «сотни мероприятий», в том числе фестиваль Nauka 0+, премию «За верность науке» и другие.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ПутинДмитрий ЧернышенкоЕлена Дружинина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение