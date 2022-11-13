Примерно 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации

После объявления в России мобилизации в Грузию въехали 700 тыс. россиян, из которых 600 тыс. затем уехали. Таким образом около 100 тыс. человек остались, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter, пишет РБК.
Уехавшие из Грузии 600 тыс. россиян направились, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские государства, отметила она. Кроме того, по словам президента, республика приняла около 30 тыс. украинских беженцев, часть из которых вернулась, «когда в Киеве все успоколилось».
После объявления 21 сентября Владимиром Путиным мобилизации на сухопутных границах России с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Авиабилеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны раскупили за несколько часов.
Грузия стала одним из самых популярных направлений, поскольку для въезда в страну виза не нужна, а разрешенное время пребывания в стране — год. Прямых авиарейсов между странами нет, поэтому весь поток пришелся на единственный наземный пункт пропуска — «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
По данным телеграм-канала Николая Левшица, на пике образовавшаяся у КПП пробка превышала 30 километров, в ней находились более 6 тыс. машин, а время проезда обеих границ на личном транспорте составляло 6 суток.