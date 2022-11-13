Примерно 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации

Уехавшие из Грузии 600 тыс. россиян направились, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские государства, отметила она. Кроме того, по словам президента, республика приняла около 30 тыс. украинских беженцев, часть из которых вернулась, «когда в Киеве все успоколилось».