NOFX прекратят деятельность после 2023 года

Фронтмен калифорнийской панк-группы NOFX Фэт Майк (настоящее имя — Майкл Джон Баркетт) сообщил, что коллектив прекратит деятельность после 2023 года. Об этом он рассказал в комментариях под записью в своем инстаграм*-аккаунте.

Один из подписчиков музыканта спросил, почему NOFX редко приезжают в Канаду. Фэт Майк ответил: «На самом деле мы любим Канаду. Дело только в том, что следующий год — последний для нас. Скоро объявим о финальных концертах. Это было замечательное время».

Он добавил, что последние шоу пройдут в Лос-Анджелесе: «Там мы начали, там и закончим». NOFX собрались в 1983 году — в 2023-м группе исполнится 40 лет.

Первая пластинка коллектива увидела свет лишь в 1988 году — это был «Liberal Animation», чье заглавие иронично обыгрывает название движения за освобождение и права животных Animal Liberation, популярное в панк-, хардкор- и DIY-среде.

Всего на счету NOFX 14 студийных альбомов. Самые известные из них — «Punk in Drublic» (1994), «Pump Up the Valuum» (2000) и «The War on Errorism» (2003).

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