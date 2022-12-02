В «Художественном» состоится эксклюзивный показ третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

9 декабря в 19.00 в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится эксклюзивный и единственный в Москве показ третьего сезона легендарного сериала «Королевство» Ларса фон Триера. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».
Третий сезон хоррора получил название «Королевство. Исход». Сюжет рассказывает про персонал и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения.
Первые два сезона «Королевства» познакомили зрителей с пожилой пациенткой, которая общается с духом убитой девочки, сотрудницей больницы, забеременевшей от привидения, патологоанатомом, одержимым идеей добыть печень с редкой опухолью и с ненавидящем датчан хирургом из Швеции. Врачи больницы устраивали собрания тайного оккультного общества, родители убивали детей, всюду ощущалось присутствие зла.
Третий сезон планировалось снять еще в 90-х, но из‑за смерти главных актеров Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстена Рольффеса съемки приостановились.