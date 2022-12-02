В «Художественном» состоится эксклюзивный показ третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

«Мы очень горды тем, что зрители „Художественного“ первыми увидят последний сезон сериала „Королевство“ из демонической жизни одноименного копенгагенского госпиталя, начатого во времена кинематографической юности Ларса фон Триера. Несмотря на тревожные медицинские новости в отношении самого Триера, в одном из последних своих режиссерских усилий он совершенно не демонстрирует никаких следов Паркинсона, а демонстрирует, наоборот, юмор и здоровую самокритику: персонажи несколько раз называют его „идиотом“ в особом, триеровском значении этого слова»

Стас Тыркин программный директор «Художественного»