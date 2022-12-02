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В «Художественном» состоится эксклюзивный показ третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:30

9 декабря в 19.00 в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится эксклюзивный и единственный в Москве показ третьего сезона легендарного сериала «Королевство» Ларса фон Триера. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».

Третий сезон хоррора получил название «Королевство. Исход». Сюжет рассказывает про персонал и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения.

В «Художественном» сериал представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

«Мы очень горды тем, что зрители „Художественного“ первыми увидят последний сезон сериала „Королевство“ из демонической жизни одноименного копенгагенского госпиталя, начатого во времена кинематографической юности Ларса фон Триера. Несмотря на тревожные медицинские новости в отношении самого Триера, в одном из последних своих режиссерских усилий он совершенно не демонстрирует никаких следов Паркинсона, а демонстрирует, наоборот, юмор и здоровую самокритику: персонажи несколько раз называют его „идиотом“ в особом, триеровском значении этого слова»
Стас Тыркин
программный директор «Художественного»

Первые два сезона «Королевства» познакомили зрителей с пожилой пациенткой, которая общается с духом убитой девочки, сотрудницей больницы, забеременевшей от привидения, патологоанатомом, одержимым идеей добыть печень с редкой опухолью и с ненавидящем датчан хирургом из Швеции. Врачи больницы устраивали собрания тайного оккультного общества, родители убивали детей, всюду ощущалось присутствие зла.

Третий сезон планировалось снять еще в 90-х, но из‑за смерти главных актеров Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстена Рольффеса съемки приостановились.

Посмотреть локализованный трейлер третьего сезона «Королевства» можно здесь.

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Ларс фон ТриерСтас Тыркин
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