Netflix закрыл сериал «Клуб полуночников» после первого сезона

Netflix закрыл сериал «Клуб полуночников» Майка Флэнагана после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Такое решение было принято после того, как исполнительные продюсеры сериала Майк Флэнаган и Тревор Мейси покинули стрим-сервис ради сделки с Amazon Studios. Их компания Intrepid Pictures работала с Netflix с 2019 года.
Первый сезон «Клуба полуночников», состоящий из 10 сезонов, рассказывает о группе из семи смертельно больных подростков Роттердамского хосписа. Они договариваются, что первый умерший из них непременно свяжется с остальными, чтобы подтвердить реальность призраков.
За основу проекта был взят одноименный роман Кристофера Пайка. В сериале снялись Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Ая Фурукава, Аннара Симон, Уильям Крис Самптер, Суриян Сапкота, Хизер Лангенкамп, Зак Гилфорд, Мэтт Бидел и Саманта Слойан. В качестве режиссера выступил Флэнаган.
В октябре «Клуб полуночников» поставил рекорд за максимальное количество джампскейров (громкие выпрыгивания и прочие резкие моменты) в одном эпизоде. Представители Книги рекордов Гиннесса вручили сертификат создателям проекта прямо на панели сериала на фестивале New York Comic-Con.