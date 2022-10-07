«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии

Сериал «Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннесса за максимальное количество джампскейров (громкие выпрыгивания и прочие резкие моменты) в одном эпизоде. Entertainment Weekly посчитал, что их не менее 21 в премьерной серии.
Представители Книги рекордов Гиннесса вручили сертификат создателям «Клуба полуночников» прямо на панели сериала на фестивале New York Comic-Con.
По словам одного из режиссеров, Майка Флэнагана, продюсеры просили его вставить побольше джампскейров. Тогда он решил добавить джампскейры в самом начале, чтобы потом зрители попросту не пугались их: «Но этого не произошло! Они такие: „Давай еще!“».
Премьера «Клуба полуночников» состоялась на Netflix 7 октября. 10-серийное шоу рассказывает о группе из семи смертельно больных пациентов Роттердамского дома престарелых. За основу проекта взят одноименный роман Кристофера Пайка.