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«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:34

Сериал «Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннесса за максимальное количество джампскейров (громкие выпрыгивания и прочие резкие моменты) в одном эпизоде. Entertainment Weekly посчитал, что их не менее 21 в премьерной серии.

Представители Книги рекордов Гиннесса вручили сертификат создателям «Клуба полуночников» прямо на панели сериала на фестивале New York Comic-Con.

По словам одного из режиссеров, Майка Флэнагана, продюсеры просили его вставить побольше джампскейров. Тогда он решил добавить джампскейры в самом начале, чтобы потом зрители попросту не пугались их: «Но этого не произошло! Они такие: „Давай еще!“».

Премьера «Клуба полуночников» состоялась на Netflix 7 октября. 10-серийное шоу рассказывает о группе из семи смертельно больных пациентов Роттердамского дома престарелых. За основу проекта взят одноименный роман Кристофера Пайка.

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Майк Флэнеган
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