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Визы на Кипр стали платными для россиян
Денис Ламехов
Сегодня в 17:52

Кипр стал последней из стран Евросоюза, прекративших выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. Их оформление стало платным, пишет «Интерфакс».

Сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра теперь составляет 80 евро, для детей от 6 до 12 лет — 40 евро.

По итогам 2021 года государство приняло порядка 2 млн иностранных туристов, из них почти 25% прибыли из России. В допандемийном 2019-м при общем турпотоке в 4 млн человек на россиян приходилось около 20%.

Ранее Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз гражданам России. «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — заявили в кипрском МИДе.

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