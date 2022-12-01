Визы на Кипр стали платными для россиян

Ранее Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз гражданам России. «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — заявили в кипрском МИДе.