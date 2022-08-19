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Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Сегодня в 15:41

Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает Politico.

«Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — рассказал секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.

Аналогичной позиции придерживаются и представители правительства Греции. По данным издания, власти не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.

Ранее МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы. При этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Евросоюзу нужно продолжать принимать тех, «кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».

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