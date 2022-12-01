Итальянский Harper’s Bazaar опубликовал обложку первого номера под руководством Дарьи Веледеевой

Дарья Веледеева трудилась на должности главреда российской версии журнала Harper’s Bazaar с 2009 по 2022 год. О ее назначении на аналогичный пост в Harper’s Bazaar Italia стало известно в июле. «Harper’s Bazaar Россия» после расторжения международных контрактов получил имя The Symbol.