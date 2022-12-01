Итальянский Harper’s Bazaar опубликовал обложку первого номера под руководством Дарьи Веледеевой

Итальянская версия журнала Harper’s Bazaar опубликовала обложку первого печатного номера под руководством Дарьи Веледеевой. Изображение появилось в соцсетях издания.
Автор обложки — легендарный фешен-фотограф Паоло Роверси. В его объективе — французская модель Аликс Буторс, открывавшая весенне-летний показ Miu Miu 2022 года, нашумевший за счет представленных на моделях мини-юбок с экстранизкой посадкой.
В роли исполнительного креативного директора — другая легенда индустрии моды Марк Асколи, открывший миру фотографов Ника Найта и Дэвида Симса. В кресле креативного директора — Сисси Виан, бывший фэшен-редактор японского Vogue.
Дарья Веледеева трудилась на должности главреда российской версии журнала Harper’s Bazaar с 2009 по 2022 год. О ее назначении на аналогичный пост в Harper’s Bazaar Italia стало известно в июле. «Harper’s Bazaar Россия» после расторжения международных контрактов получил имя The Symbol.