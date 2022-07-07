Дарья Веледеева стала главредом печатной версии итальянского Harper’s Bazaar

Дарья Веледеева заняла должность главного редактора печатной версии итальянского Harper’s Bazaar. Об этом сообщает The Business of Fashion.

Веледеева работала на аналогичном посту в российской версии журнала с 2009 по 2022 год. В Италии Harper’s Bazaar был запущен как онлайн-издание в 2020-м. Первый печатный номер выйдет в ноябре, на 2023 год запланирован выпуск шести номеров, на 2024-й — девяти.

Всего у журнала 29 версий для различных стран и регионов планеты. В марте медиакомпания Hearst, владеющая Harper’s Bazaar, Esquire, Cosmopolitan и другими медиаактивами, расторгла лицензионные соглашения с издателями журналов в России.

Затем медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске изданий под новыми названиями. Так, Harper’s Bazaar получил имя The Symbol, Cosmpolitan — Voice, Esquire — «Правила жизни».