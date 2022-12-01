Зимой московские электробусы будут отапливаться помощью биотоплива, сделанного путем переработки фритюрного масла из «Вкусно — и точка». Об этом пишет Москвич Mag на представителей «Мосгортранса» и сети ресторанов быстрого питания.
Проект запустили по инициативе «Вкусно — и точка». На начальных этапах планируется перерабатывать 3 тыс. тонн масла в год, взятых из половины заведений сети.
Электробусы критиковали за то, что для обогрева в них использовались печи на дизеле, совсем не экологичном топливе. Новая инициатива решит сразу две проблемы — электробусы будут производить меньше выбросов, а «Вкусно — и точка» избавится от части отходов.
«Проработка возможности использования биодизеля в подогревателях, применяемых для отопления салона и кабины электробуса при отрицательных температурах окружающей среды, началась с момента ввода электробусов в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания, в результате которых можно сказать, что количество выбросов CO2 при использовании биотоплива в работе подогревателей снизилось на 18% по сравнению с обычным дизельным топливом», — сказал замначальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Виталий Даньшин.
Старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова добавила: «Мы рады, что нам удалось локализовать переработку фритюрного масла и внести свой вклад в развитие циркулярной экономики в России. Вместе с российскими переработчиками и ГУП „Мосгортранс“ мы делаем наземный общественный транспорт столицы еще более комфортным для пассажиров и безопасным для окружающей среды».
В июле мэр Москвы Сергей Собянин высказался о перспективах электрического общественного транспорта в столице. Он уверен, что столица полностью перейдет на электробусы в течение пяти-шести лет.