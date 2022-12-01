«Проработка возможности использования биодизеля в подогревателях, применяемых для отопления салона и кабины электробуса при отрицательных температурах окружающей среды, началась с момента ввода электробусов в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания, в результате которых можно сказать, что количество выбросов CO2 при использовании биотоплива в работе подогревателей снизилось на 18% по сравнению с обычным дизельным топливом», — сказал замначальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Виталий Даньшин.