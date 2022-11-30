Кинопрокатчики попросили Netflix продлить показ сиквела «Достать ножи» в праздники, но им отказали

Netflix и киносети не делились сборами, но аналитики считают, что за выходные в День благодарения «Достать ножи: Стеклянная луковица» собрал 13 млн долларов, а за неделю — 15 млн. Если бы «Стеклянную луковицу» показали в большем количестве кинотеатров, то она бы обогнала мульт «Странный мир» с 18,5 млн, который в общем чарте занимает второе место после «Ваканда навсегда» (65 млн).