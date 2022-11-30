Кинопрокатчики попросили Netflix продлить показ сиквела «Достать ножи» в праздники, но им отказали

В Netflix считают, что недельного проката в 600 кинотеатрах достаточно, чтобы к фильму появился интерес и началось обсуждение перед тем, как в конце декабря он появится на стриминге. Владельцы кинотеатров же считают, что картины «Черная пантера: Ваканда навсегда» будет недостаточно в праздничные дни.
Netflix и киносети не делились сборами, но аналитики считают, что за выходные в День благодарения «Достать ножи: Стеклянная луковица» собрал 13 млн долларов, а за неделю — 15 млн. Если бы «Стеклянную луковицу» показали в большем количестве кинотеатров, то она бы обогнала мульт «Странный мир» с 18,5 млн, который в общем чарте занимает второе место после «Ваканда навсегда» (65 млн).
Variety пишет, что «Стеклянная луковица» могла бы заработать куда больше денег, если бы ее показывали больше недели. В Netflix обсуждают кинотеатральные релизы: одни говорят, что это пойдет во благо бизнесу, другие, в том числе глава компании Тед Сарандос, считают, что от стриминга в онлайн-кинотеатрах отвлекаться не стоит.