Вышел трейлер сиквела «Достать ножи»

Действие ленты развернется в Греции. По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Блан. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.