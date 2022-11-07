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Вышел трейлер сиквела «Достать ножи»
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:43

Netflix выпустил полноценный трейлер продолжения детектива «Достать ножи». Фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» выйдет на стрим-сервисе 23 декабря.

Действие ленты развернется в Греции. По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Блан. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.

В «Достать ножи: Стеклянная луковица» к роли всемирно известного частного детектива Бенуа Блана вернулся Дэниел Крейг. К нему присоединились Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл. и Кейт Хадсон. Продолжение снял автор первого фильма Райан Джонсон.

Ранее к выходу фильма Netflix запустил сайт с головоломками. На нем несколько загадок, которые открываются в определенную дату.

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Дэниел КрейгЭдвард НортонИтан ХоукДейв БаутистаДжессика ХенвикКейт ХадсонРайан Джонсон
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