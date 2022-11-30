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В эфире «Оскара» назовут победителей во всех 23 категориях
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:25

Во время 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» будут объявлены победители всех 23 категорий. Об этом сообщает Variety со ссылкой на генерального директора Академии кинематографических искусств и наук Билла Крамера.

Такое решение было принято после критики со стороны кинодеятелей, когда в 2022 году не были названы победители в восьми категориях «Оскара».

Тогда победители в категориях «Работа художника-постановщика», «Короткометражный анимационный фильм», «Короткометражный фильм», «Звук», «Оригинальный саундтрек», «Грим и прически», «Короткометражный документальный фильм» и «Монтаж фильма» стали известны еще до начала церемонии.

95-ю церемонию вручения «Оскара» в третий раз проведет Джимми Киммел. Комик был ведущим премии в 2017 и 2018 годах — в последнем, кстати, мероприятие тоже было юбилейное, 90-е.

Церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. 15 ноября заканчивается прием заявок, а номинанты грядущего награждения будут объявлены 24 января.

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Билл КрамерДжимми Киммел
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