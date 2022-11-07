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Джимми Киммел проведет 95-ю церемонию вручения «Оскара»
Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел станет ведущим на юбилейной, 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Киммел проведет церемонию уже в третий раз. Комик был ведущим «Оскара» в 2017 и 2018 годах — в последнем, кстати, мероприятие тоже было юбилейное — 90-е.

95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. 15 ноября заканчивается прием заявок, а номинанты грядущего награждения будут объявлены 24 января.

«Оскар-2023» пройдет в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде. Церемонию также будут транслировать в прямом эфире.

Россия в этом году не выдвигает фильм на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Такое решение принял президиум Российской киноакадемии, причины не уточнялись.

Мнения среди кинематографистов разделились: Алексей Учитель и Андрей Кончаловский заявляли, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

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