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Apple назвала cоцсеть BeReal лучшим приложением для iPhone в 2022 году
Денис Ламехов
Сегодня в 22:34

Компания Apple назвала победителей премии App Store Awards, в рамках которой она отбирает лучшие по ее мнению приложения и игры уходящего года. Список опубликован на сайте корпорации.

Среди соцсетей лучшей признали BeReal — платформу, которая позволяет выкладывать лишь один пост (фото с основной и фронтальной камеры) в день и делать это без редактуры, в случайный момент, спонтанно — по команде «Time to be real» («Время быть настоящим»). На это отводится две минуты.

«Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте, а также публиковала подборку курьезных, страшных и странных ситуаций из постов пользователей BeReal. Среди них — арест подруги, пожар на кухне и поездка в машине скорой.

В Apple заявили, что платформа дает юзерам «истинный взгляд на жизнь своей семьи и друзей». Лучшим приложением для iPad был назван сервис заметок GoodNotes, для Mac — генеалогический проект MacFamilyTree 10, для Apple Watch — фитнес-трекер Gentler Streak.

Также компания опубликовала список лучших по ее мнению игр. Он выглядит так:

— iPhone: Apex Legends Mobile;
— iPad: Moncage;
— Mac: Inscryption;
— Apple TV: El Hijo;
— Apple Arcade: Wylde Flowers.

Кроме того, Apple назвала игру года в Китае — ей стала недоступная в России League of Legends Esports Manager, симулятор управления командой. В нем игроки собирают киберспортивные коллективы по League of Legends.

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