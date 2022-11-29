Apple назвала cоцсеть BeReal лучшим приложением для iPhone в 2022 году

Среди соцсетей лучшей признали BeReal — платформу, которая позволяет выкладывать лишь один пост (фото с основной и фронтальной камеры) в день и делать это без редактуры, в случайный момент, спонтанно — по команде «Time to be real» («Время быть настоящим»). На это отводится две минуты.