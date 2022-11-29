Apple назвала cоцсеть BeReal лучшим приложением для iPhone в 2022 году

Компания Apple назвала победителей премии App Store Awards, в рамках которой она отбирает лучшие по ее мнению приложения и игры уходящего года. Список опубликован на сайте корпорации.
Среди соцсетей лучшей признали BeReal — платформу, которая позволяет выкладывать лишь один пост (фото с основной и фронтальной камеры) в день и делать это без редактуры, в случайный момент, спонтанно — по команде «Time to be real» («Время быть настоящим»). На это отводится две минуты.
«Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте, а также публиковала подборку курьезных, страшных и странных ситуаций из постов пользователей BeReal. Среди них — арест подруги, пожар на кухне и поездка в машине скорой.
В Apple заявили, что платформа дает юзерам «истинный взгляд на жизнь своей семьи и друзей». Лучшим приложением для iPad был назван сервис заметок GoodNotes, для Mac — генеалогический проект MacFamilyTree 10, для Apple Watch — фитнес-трекер Gentler Streak.
Также компания опубликовала список лучших по ее мнению игр. Он выглядит так:
— iPhone: Apex Legends Mobile;
— iPad: Moncage;
— Mac: Inscryption;
— Apple TV: El Hijo;
— Apple Arcade: Wylde Flowers.
Кроме того, Apple назвала игру года в Китае — ей стала недоступная в России League of Legends Esports Manager, симулятор управления командой. В нем игроки собирают киберспортивные коллективы по League of Legends.