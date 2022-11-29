Заявление Баха на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций зачитал вице-президент МОК Нг Сер Мианг. Сам глава организации не присутствовал на мероприятии — он заразился коронавирусом.
«Рекомендация о том, чтобы вы, международные федерации, не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии и чтобы на любых спортивных мероприятиях не демонстрировалась никакая национальная символика этих стран, должна оставаться в силе», — было указано в сообщении Баха.
28 февраля исполнительный комитет МОК опубликовал заявление, в котором попросил федерации по возможности отстранять российских спортсменов «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».
В течение 2022 года Томас Бах несколько раз заявлял, что время для отмены санкций в отношении российского спорта еще не пришло. 16 сентября МОК, как сообщалось, допустил участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях при отказе от символики.
15 ноября Бах выступил на саммите G20 на Бали, где призвал лидеров «Большой двадцатки» к политической нейтральности и объединению мира через спорт.