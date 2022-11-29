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Глава МОК вновь выступил за сохранение санкций для России — на G20 он призывал к нейтралитету спорта
Денис Ламехов
Сегодня в 18:34

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные федерации соблюдать рекомендации по санкциям в отношении спортсменов из России и Беларуси. Его цитирует РБК.

Заявление Баха на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций зачитал вице-президент МОК Нг Сер Мианг. Сам глава организации не присутствовал на мероприятии — он заразился коронавирусом.

«Рекомендация о том, чтобы вы, международные федерации, не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии и чтобы на любых спортивных мероприятиях не демонстрировалась никакая национальная символика этих стран, должна оставаться в силе», — было указано в сообщении Баха.

28 февраля исполнительный комитет МОК опубликовал заявление, в котором попросил федерации по возможности отстранять российских спортсменов «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

В течение 2022 года Томас Бах несколько раз заявлял, что время для отмены санкций в отношении российского спорта еще не пришло. 16 сентября МОК, как сообщалось, допустил участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях при отказе от символики.

15 ноября Бах выступил на саммите G20 на Бали, где призвал лидеров «Большой двадцатки» к политической нейтральности и объединению мира через спорт.

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