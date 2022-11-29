«Рекомендация о том, чтобы вы, международные федерации, не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии и чтобы на любых спортивных мероприятиях не демонстрировалась никакая национальная символика этих стран, должна оставаться в силе», — было указано в сообщении Баха.