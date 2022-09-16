МОК допустил участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях при отказе от символики

Международный олимпийский комитет может разрешить отдельным атлетам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх, если те согласятся выступать на соревнованиях без национальной символики, сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Он указал, что инициативу озвучил глава МОК Томас Бах на конгрессе Международного союза биатлонистов. «Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — добавил Аверьянов.

28 февраля исполнительный комитет МОК опубликовал заявление, в котором попросил федерации по возможности отстранять российских спортсменов.

В нем было указано: «В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц и не разрешать им участвовать в международных соревнованиях».

4 июля Бах заявил, что момент для отмены запрета на участие российских спортсменов в олимпийских соревнованиях еще не настал: «Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остается неизменной».