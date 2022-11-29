Швыдкой: вручение премии ТЭФИ может состояться в конце 2023 года

Президент Академии Российского телевидения, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о возможных сроках проведения церемонии премии ТЭФИ, которую переносили уже четыре раза. Его цитирует ТАСС.
«Мы ни в коей мере не хотим откладывать проведение ТЭФИ. Но как нам представляется все-таки, любая телевизионная премия федерального значения — это праздник телевизионный. Я не думаю, что сейчас его уместно проводить. Как мне представляется, это может произойти в конце следующего года», — заявил он.
В последний раз ТЭФИ вручали в октябре 2019 года. Церемонию, которая планировалась на октябрь 2020-го, перенесли из‑за коронавируса — сперва на май 2021 года, затем на октябрь–ноябрь, а после — на май–июнь 2022-го.