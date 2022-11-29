Швыдкой: вручение премии ТЭФИ может состояться в конце 2023 года

«Мы ни в коей мере не хотим откладывать проведение ТЭФИ. Но как нам представляется все-таки, любая телевизионная премия федерального значения — это праздник телевизионный. Я не думаю, что сейчас его уместно проводить. Как мне представляется, это может произойти в конце следующего года», — заявил он.