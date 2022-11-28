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Бывшие McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд «Вкусно — и точка»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:56

Бывшие девять ресторанов сети McDonald’s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга c 1 декабря начнут работу под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС.

«„Вкусно — и точка“ подписала договор коммерческой концессии (ДКК) с ООО „Развитие РОСТ“ — бывшей компанией-франчайзи McDonald’s», — сказано в заявлении сети.

В настоящее время под управлением «Развития РОСТ» в России находятся девять точек. Процесс их перехода пройдет по аналогии с другими франшизами.

Гендиректор «Развития РОСТ» Михаил Полиновский заявил, что с 1 декабря откроются 6 ресторанов, еще 2 начнут работу под новым брендом после обновления декора, еще одно предприятие — после открытия терминала Д аэропорта Шереметьево.

Часть ресторанов «Вкусно — и точка» на базе бывшего McDonald’s открылась 12 июня. Сейчас в стране открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в бывшую сеть McDonald’s. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».

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McDonald'sАэропорт Шереметьево
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