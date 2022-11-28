Часть ресторанов «Вкусно — и точка» на базе бывшего McDonald’s открылась 12 июня. Сейчас в стране открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в бывшую сеть McDonald’s. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».