В университете Парижа открыли курс по творчеству Бейонсе

24 ноября в Высшей нормальной школе в Париже провели первый семинар из курса по творчеству американской поп-певицы Бейонсе, сообщает Neon. Преподаватели расскажут не только о ее творчестве, но и о ее влиянии на музыкальную индустрию.
Образовательную программу придумали три студента — двое с факультета искусств, еще один учится геополитике. Первый семинар под названием «Бейонсе: нюансы культурной иконы», состоявшийся на днях, провел Ричард Мемето, философ и теоретик поп-культуры, автор книги «Поп-культура».
«Спикер представит свои размышления об индустрии грез и изобретении идентичностей и попытается ответить на следующие вопросы: существует ли миф о Бейонсе? Что такое (пере)апроприация в поп-культуре?», — говорится в анонсе вводного занятия. Курс бесплатный, вход по регистрации.
В начале года в Институте Клайва Дэвиса при Нью-Йоркском университете начали изучать программу по творчеству Тейлор Свифт. На курсе рассказывали об эволюции певицы, наследии авторов поп- и кантри-песен, а также о расовой политике в современной популярной музыке.