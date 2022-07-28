Вышел первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

В ролике главный герой, американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер , появляется сперва у окна, а затем в окружении журналистов.

На ютьюб-канале Universal Pictures выложили первый тизер биографического триллера «Оппенгеймер» Кристофера Нолана . Премьера намечена на 21 июля 2023 года.

Оппенгеймера, которого называют отцом атомной бомбы, сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также появятся Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл. и Мэтт Деймон.

Предыдущий фильм Нолана «Довод» вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после начала пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.