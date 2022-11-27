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Реставрацию дома Мельникова перенесли на следующий год
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:56

Реставрация в доме архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке начнется в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, зданию будет возвращен исторический облик. «Будут устранены трещины и заново покрашены фасады. Также приведут в порядок кровлю, перестелют полы, отреставрируют лестницы и витражи», — подчеркнул мэр.

Архитектор Мельников готовил планировку парка Горького, проектировал Дом культуры имени Русакова и многие другие московские постройки. Сейчас в его доме находится музей.

Изначально реставрация постройки должна была состояться в 2022 году. Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева говорила, что до конца 2021 года должен быть утвержден проект реставрации, а работы собираются завершить за четыре года.

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Константин МельниковСергей СобянинЕлизавета Лихачева
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