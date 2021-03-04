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Дом Мельникова начнут реставрировать в следующем году

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

Работы по реставрации дома архитектора Константина Мельникова в Москве планируют начать следующей весной. Об этом заявила директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.

До конца 2021 года должен быть утвержден проект реставрации, а работы собираются завершить за четыре года. В начале 2020-го директор Музея Мельниковых Павел Кузнецов сообщал, что реставрация здания может начаться в 2021 году. Перенос сроков Лихачева пояснила пандемией.

Генеральным партнеров реставрации выступит девелоперская группа ЛСР. Она согласилась финансировать расходы по содержанию и реконструкции памятника архитектуры.

Одноквартирный Дом Мельникова был построен в 1927–1929 годы в Кривоарбатском переулке. Архитектор жил в нем вместе с семьей, а также использовал его в качестве мастерской. Здание с новаторскими на тот момент конструктивными особенностями и планировкой считается одним из символов советского авангарда в архитектуре. До 2014 года в нем продолжали жить потомки Мельникова, после чего в здании открыли музей.

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