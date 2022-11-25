Склеп из «Брата» на Смоленском кладбище в Петербурге разобрали и отправили на реставрацию

Склеп генерал-майора Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге, также известный как беседка из фильма «Брат» Алексея Балабанова, разобрали и отправили на реставрацию. Об этом пишет местное издание «Собака».
Специалисты провели обследование склепа и пришли к выводу, что конструкции находятся в аварийном состоянии: из‑за разъедающей ржавчины в крыше образовались дыры, а из‑за костров склеп покрылся копотью. Эксперты сочли, что конструкция может обрушиться.
Председатель КГИОП Сергей Макаров заявил: «Оставлять металлический каркас склепа на зиму нет никакой возможности. Если будет снежная зима и на кровлю нападает снег, то он просто сложится. Дальнейшая работа со склепом — это работа не только в сфере охраны памятников, но и с общественным интересом. Беседка — это, прежде всего, предмет охраны объекта культурного наследия, внешний вид которого должен быть воссоздан».
Некоторые части конструкции уже отправлены на производственную базу ООО «МАТИС», где будет проводиться их дополнительное изучение. Фамильные надгробия (кроме Александра фон Бекмана в склепе захоронены Розалия-Катарина фон Бекман, Екатерина Александровна фон Бекман и София фон Бекман) и фундамент постройки в ближайшее время законсервируют под временным деревянным навесом. Точных дат завершения работы пока нет.
Именно сюда, согласно сюжету «Брата», Немец приводит Данилу Багрова, говоря, что здесь лежат его предки, а затем они ведут в беседке философские беседы. Склеп любят посещать поклонники Балабанова и творческая интеллигенция. На его стенах и остове крыши можно найти надписи вроде «В чем сила, брат?» и «Даня, живи».