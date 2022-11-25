Склеп из «Брата» на Смоленском кладбище в Петербурге разобрали и отправили на реставрацию

Председатель КГИОП Сергей Макаров заявил: «Оставлять металлический каркас склепа на зиму нет никакой возможности. Если будет снежная зима и на кровлю нападает снег, то он просто сложится. Дальнейшая работа со склепом — это работа не только в сфере охраны памятников, но и с общественным интересом. Беседка — это, прежде всего, предмет охраны объекта культурного наследия, внешний вид которого должен быть воссоздан».