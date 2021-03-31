перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жителя Самары приговорили к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка 17:13
Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат» 17:00
GlenCarrie/Unsplash ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. Вот главное из него
ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. Вот главное из него 16:47
«Я плакала две недели»: что сказала Бритни Спирс о документалке про ее отношения с отцом 16:47
Фонд «Нужна помощь» запустил маркетплейс продукции благотворительных организаций 16:27
Netflix выпустил новый трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного Российской империей 16:00
Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков 15:59
«Кони-люди какие‑то»: Матвиенко предложила выяснить, как песня Манижи оказалась на «Евровидении» 15:50
Focus Features/YouTube Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение»
Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение» 15:36
Полиция в Китае прикрыла крупнейшую организацию по продаже читов. Ее оборот превышал 76 млн долларов 15:05
Карты Google начнут показывать водителям экологически чистые маршруты 15:05
Москва и Петербург вошли в десятку городов мира с самым высоким ростом цен на жилье 14:57
«Яндекс» сменил логотип, который просуществовал почти 13 лет 14:49
roche.com «Размытый вид, пугающие узоры»: как люди с деменцией воспринимают привычные вещи
«Размытый вид, пугающие узоры»: как люди с деменцией воспринимают привычные вещи 14:45
«Оскар-2021» пройдет не только в США, но и в двух европейских городах — впервые в истории премии 14:16
В Петербурге у парка 300-летия хотят построить три острова. Там планируют открыть базу для серферов 13:49
Дудь выпустил фильм о проекте «Кружок». Он посвящен образованию в российской провинции 13:26
Парк развлечений Universal Studios откроется 16 апреля. Но пока только для жителей Калифорнии 12:33
Всемирный банк назвал главных должников России. Среди них Беларусь, Бангладеш и Венесуэла 12:21
NordWood Themes/Unsplash YouTube в качестве эксперимента отключит счетчик дизлайков
YouTube в качестве эксперимента отключит счетчик дизлайков 11:39
Отключить рекламу

Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Петербургские студенты открыли сбор средств на реставрацию склепа генерал-майора Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. Он известен как беседка из фильма Алексея Балабанова «Брат».

Сбором занимаются учащиеся третьего курса СПбГУ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного наследия». Руководительница проекта — Валерия Ефремова, которая в 2019 году прошла стажировку в КГИОП, где изучила состояние Смоленского лютеранского кладбища.

В январе 2021 года КГИОП разрешил активистам провести реставрационные работы склепа. Они будут состоять из трех этапов, первый из которых включает составление сметы проекта. Для этого потребуется работа реставрационной мастерской, студенты оценивают стоимость первого этапа в 60 тыс. рублей.

Дальше в планах — согласование сметы и плана реставрации с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы. Деньги можно перечислить до середины мая.

Студенты обратили внимание на удручающее состояние исторических некрополей в Петербурге пару лет назад и с тех пор занимаются изучением проблемы. Они отмечают, что несмотря на известность беседки из «Брата», она почти разрушена и требует скорейшей реставрации.

Александр фон Бекман родился 28 мая 1807 года в эстонском городе Пярнумаа и умер 19 мая 1883 года в Петербурге. Вместе с ним захоронены Розалия-Катарина фон Бекман, Екатерина Александровна фон Бекман и София фон Бекман. Семейный склеп признан объектом культурного наследия регионального значения.

Место стало культовым благодаря фильму «Брат». Именно сюда Немец приводит Данилу, говоря, что здесь лежат его предки, а затем они проводят в беседке философские беседы. Склеп любят посещать поклонники Балабанова и творческая интеллигенция. На его стенах и остове крыши можно найти надписи вроде «В чем сила, брат?» и «Даня, живи».

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Балабанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить