Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат»

Петербургские студенты открыли сбор средств на реставрацию склепа генерал-майора Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. Он известен как беседка из фильма Алексея Балабанова «Брат».

Сбором занимаются учащиеся третьего курса СПбГУ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного наследия». Руководительница проекта — Валерия Ефремова, которая в 2019 году прошла стажировку в КГИОП, где изучила состояние Смоленского лютеранского кладбища.

В январе 2021 года КГИОП разрешил активистам провести реставрационные работы склепа. Они будут состоять из трех этапов, первый из которых включает составление сметы проекта. Для этого потребуется работа реставрационной мастерской, студенты оценивают стоимость первого этапа в 60 тыс. рублей.

Дальше в планах — согласование сметы и плана реставрации с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы. Деньги можно перечислить до середины мая.

Студенты обратили внимание на удручающее состояние исторических некрополей в Петербурге пару лет назад и с тех пор занимаются изучением проблемы. Они отмечают, что несмотря на известность беседки из «Брата», она почти разрушена и требует скорейшей реставрации.

Александр фон Бекман родился 28 мая 1807 года в эстонском городе Пярнумаа и умер 19 мая 1883 года в Петербурге. Вместе с ним захоронены Розалия-Катарина фон Бекман, Екатерина Александровна фон Бекман и София фон Бекман. Семейный склеп признан объектом культурного наследия регионального значения.

Место стало культовым благодаря фильму «Брат». Именно сюда Немец приводит Данилу, говоря, что здесь лежат его предки, а затем они проводят в беседке философские беседы. Склеп любят посещать поклонники Балабанова и творческая интеллигенция. На его стенах и остове крыши можно найти надписи вроде «В чем сила, брат?» и «Даня, живи».