Российское вино заняло 55% внутреннего рынка

Доля российских вин на внутреннем рынке составляет 55%, сообщила вице-премьер и правительственный куратор винодельческой отрасли Виктория Абрамченко на Первом российском винодельческом форуме. Емкость всей отрасли составляет около 900 млн литров в год, передают «Известия».
«Выход отрасли на новую орбиту связан с принятием [в 2019 году] базового закона „О виноградарстве и виноделии“. <…> Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 10% к прошлому году (более 752 тыс. тонн). В этом году мы улучшили прогноз — до 760 тыс. тонн», — заявила Абрамченко.
Также, по ее словам, расширяется и география российского виноградарства и виноделия: «Сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая виноградников в Воронежской и Саратовской областях». Ожидается, что площадь виноградников в России вырастет до 150 тыс. га — и в стране смогут производить 1,4 млрд бутылок.
Российские производители считают, что качество российских напитков уже соответствует мировому уровню. Соотношение между импортными и российскими напитками постепенно увеличивается в пользу вторых, поделился данными об импортозамещении замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
С 1 ноября 2023 года начнется эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина в Москве и области. Онлайн-продажа вина поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит выбор россиян в пользу отечественной продукции, посчитали в Минфине.