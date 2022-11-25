Российское вино заняло 55% внутреннего рынка

«Выход отрасли на новую орбиту связан с принятием [в 2019 году] базового закона „О виноградарстве и виноделии“. <…> Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 10% к прошлому году (более 752 тыс. тонн). В этом году мы улучшили прогноз — до 760 тыс. тонн», — заявила Абрамченко.