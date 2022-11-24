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Маркус Мамфорд заявил, что Mumford & Sons готовы к записи нового альбома
Денис Ламехов
Вчера в 23:19

Лидер британской инди-фолк-группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд заявил, что коллектив готов к записи шестого по счету альбома. Его цитирует NME.

«Следующее, что нужно сделать, — собраться с ребятами и начать играть друг другу песни, которые мы написали. <…> У меня есть куча уже готовых. Потом запишем альбом, отправимся в тур — будем делать то, что любим», — заявил Мамфорд.

В сентябре он выпустил свой первый сольный альбом «(Self-Titled)». В текстах — осмысление тем сексуального насилия, которое музыкант пережил в детстве, злоупотребления наркотиками, алкоголизма и другого деструктивного поведения.

Mumford & Sons не выпускали новую музыку на протяжении четырех лет. Последний к текущему моменту альбом группы «Delta» вышел в ноябре 2018 года.

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