Маркус Мамфорд выпустил очень личный сольный альбом

Основатель и фронтмен Mumford & Sons Маркус Мамфорд выпустил свой первый сольный альбом «(Self-Titled)». На пластинку попали 10 треков, включая выпущенный ранее «Cannibal», клип для которого снял Стивен Спилберг.

В текстах релиза затрагиваются темы сексуального насилия, которое Мамфорд пережил в детстве, и другие проблемы, с которыми музыкант столкнулся в последние годы, включая злоупотребление наркотиками, алкоголизм и деструктивное поведение.

Несмотря на это, по замечанию NME, альбом наполнен оптимизмом, указывая путь к исцелению. Это результат терапии, тяжелой работы и изучения Мамфордом своих травм и их последствий, уточняет Billboard.

Продюсером пластинки выступил Блейк Миллс, который в качестве аккомпаниатора и сессионного музыканта сотрудничал с Бобом Диланом, Jay Z, Джексоном Брауном и Билли Гиббонсом из ZZ Top, Джоном Леджендом и другими музыкантами.

Последний на данный момент альбом Mumford & Sons «Delta» вышел в ноябре 2018 года. Всего на счету группы, сформированной в 2008-м, четыре полноформатные пластинки.