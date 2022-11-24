РКН: для показа сериалов онлайн-кинотеатрам не требуется прокатное удостоверение

Роскомнадзор заявил, что для показа сериалов онлайн-кинотеатрам не нужно прокатное удостоверение. Сообщение ведомства цитирует ТАСС.
РКН ссылается на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Заявление прозвучало на фоне отказа Министерства культуры выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой. Премьера ленты состоялась в онлайн-кинотеатре сервиса «Кинопоиск» 19 ноября. Сейчас там доступны два эпизода сериала.
Сериал «Монастырь» поставил режиссер Александр Молочников. Он рассказывает о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. Помимо Ивлеевой, в шоу снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Трейлер картины можно посмотреть по этой ссылке.