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РКН: для показа сериалов онлайн-кинотеатрам не требуется прокатное удостоверение
Денис Ламехов
Вчера в 22:54

Роскомнадзор заявил, что для показа сериалов онлайн-кинотеатрам не нужно прокатное удостоверение. Сообщение ведомства цитирует ТАСС.

РКН ссылается на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Заявление прозвучало на фоне отказа Министерства культуры выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой. Премьера ленты состоялась в онлайн-кинотеатре сервиса «Кинопоиск» 19 ноября. Сейчас там доступны два эпизода сериала.

«В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ — соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — пояснили в Минкульте.

Сериал «Монастырь» поставил режиссер Александр Молочников. Он рассказывает о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. Помимо Ивлеевой, в шоу снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Трейлер картины можно посмотреть по этой ссылке.

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Анастасия ИвлееваАлександр МолочниковФилипп ЯнковскийМария МироноваДжаник ФайзиевСветлана Иванова
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