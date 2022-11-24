РКН: для показа сериалов онлайн-кинотеатрам не требуется прокатное удостоверение

РКН ссылается на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Заявление прозвучало на фоне отказа Министерства культуры выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой. Премьера ленты состоялась в онлайн-кинотеатре сервиса «Кинопоиск» 19 ноября. Сейчас там доступны два эпизода сериала.