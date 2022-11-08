Вышел трейлер сериала «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли

Сюжет рассказывает о девушке Марии, которую после шумной вечеринки в Дубае начинают преследовать опасные люди. Из‑за этого ей приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности, поэтому девушка решает укрыться в стенах монастыря.