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Вышел трейлер сериала «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:10

«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Монастырь» с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях. Драма Александры Ремизовой выйдет на стриминг-сервисе 19 ноября.

Сюжет рассказывает о девушке Марии, которую после шумной вечеринки в Дубае начинают преследовать опасные люди. Из‑за этого ей приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности, поэтому девушка решает укрыться в стенах монастыря.

В «Монастыре» также снимаются Мария Абашова, Джаник Файзиев, Павел Ворожцов, Светлана Иванова, Мария Миронова, Марина Калецкая и другие.

Режиссером проекта выступил Александр Молочников («Скажи ей»), который поставил «Монастырь» по собственному сценарию. Оператором проекта стал Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).

«„Монастырь“ — это история про путь, про поиск веры и поиск себя. Это сериал о милосердии и любви, о принятии, рассказ про поколение без целей и ценностей», — подчеркнула Ремизова.

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Филипп ЯнковскийАлександра РемизоваДжаник ФайзиевПавел ВорожцовСветлана ИвановаМария МироноваМарина КалецкаяАлександр МолочниковСергей Трофимов
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