Продолжение сериала «Ты» выйдет на Netflix 9 февраля 2023 года

В феврале поклонники шоу смогут посмотреть первую часть четвертого сезона. Вторая половина его выйдет на платформе спустя месяц, 9 марта. Действие сериала переместится из США в Великобританию — в Лондон.
Подробности о сюжете новых эпизодов пока не раскрываются. Известно, что главный герой после переезда в Европу будет притворяться британским профессором Джонатаном Муром и попытается «похоронить прошлое».
Ранее шоураннер «Ты» Сера Гэмбл заявляла, что команда «с нетерпением ждет возможности исследовать новые темные грани любви в четвертом сезоне».
Третий сезон шоу вышел на Netflix осенью 2021 года. Он рассказал о переезде главного героя Джо Голдберга и его жены Лав в тихий пригород. Там они попытались начать новую жизнь и стать хорошими родителями, но не все пошло по плану.
В третьем сезоне снялись Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Тати Габриэль и Микаэла МакМанус, а также Шалита Грант, Трэвис Ван Винкль, Саффрон Берроуз и другие. Кто сыграет в четвертом сезоне, неизвестно, но в промо-ролике продолжения шоу вновь появилась Тати Габриэль.
Сериал «Ты» основан на одноименных книгах Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.