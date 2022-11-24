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Продолжение сериала «Ты» выйдет на Netflix 9 февраля 2023 года
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:40

Продолжение американского сериала «Ты», рассказывающего о преследующем девушек сталкере и серийном убийце, выйдет на стриминговом сервисе Netflix 9 февраля 2023 года. Об этом рассказал твиттер-аккаунт компании.

В феврале поклонники шоу смогут посмотреть первую часть четвертого сезона. Вторая половина его выйдет на платформе спустя месяц, 9 марта. Действие сериала переместится из США в Великобританию — в Лондон.

Подробности о сюжете новых эпизодов пока не раскрываются. Известно, что главный герой после переезда в Европу будет притворяться британским профессором Джонатаном Муром и попытается «похоронить прошлое».

Ранее шоураннер «Ты» Сера Гэмбл заявляла, что команда «с нетерпением ждет возможности исследовать новые темные грани любви в четвертом сезоне».

Третий сезон шоу вышел на Netflix осенью 2021 года. Он рассказал о переезде главного героя Джо Голдберга и его жены Лав в тихий пригород. Там они попытались начать новую жизнь и стать хорошими родителями, но не все пошло по плану.

В третьем сезоне снялись Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Тати Габриэль и Микаэла МакМанус, а также Шалита Грант, Трэвис Ван Винкль, Саффрон Берроуз и другие. Кто сыграет в четвертом сезоне, неизвестно, но в промо-ролике продолжения шоу вновь появилась Тати Габриэль.

Сериал «Ты» основан на одноименных книгах Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.

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Пенн БэджлиСаффрон Берроуз
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