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Netflix продлил сериал «Ты» в преддверии выхода 3 сезона

Дарья Мельникова
Вчера в 23:28

Netflix объявил о продлении сериала «Ты» на четвертый сезон. Стрим-сервис выложил на ютьюб видеоанонс.

В ролике показали кадры из предыдущих двух сезонов. На них можно увидеть Бек, Кэндис, Пич, а также Джо Голдберга и его теперь уже жену Лав.

«Я бы сделал для тебя все, что угодно. Я просто хочу быть хорошим для тебя. Я сделал все для тебя. Я так усердно работал для тебя. Я бы мог пройти сквозь огонь для тебя», — говорит Голдберг в анонсе, многократно повторяя фразу: «Для тебя».

«Вся наша команда с нетерпением ждет возможности исследовать новые и темные грани любви в 4 сезоне», — рассказала шоураннер сериала Сера Гэмбл.

Подробности о сюжете и актерском составе пока не раскрываются. Новость о продлении сериала появилась за два дня до выхода третьего сезона, который расскажет о попытках Джо и Лав начать новую жизнь с ребенком в тихом пригороде.

«Ты» основан на одноименных книгах Кэролайн Кепнес. Это история о продавце книжного магазина Джо Голдберга. Он часто влюбляется и ради своих чувств готов пойти даже на убийство.

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