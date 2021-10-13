Netflix продлил сериал «Ты» в преддверии выхода 3 сезона

Netflix объявил о продлении сериала «Ты» на четвертый сезон. Стрим-сервис выложил на ютьюб видеоанонс.

В ролике показали кадры из предыдущих двух сезонов. На них можно увидеть Бек, Кэндис, Пич, а также Джо Голдберга и его теперь уже жену Лав.

«Я бы сделал для тебя все, что угодно. Я просто хочу быть хорошим для тебя. Я сделал все для тебя. Я так усердно работал для тебя. Я бы мог пройти сквозь огонь для тебя», — говорит Голдберг в анонсе, многократно повторяя фразу: «Для тебя».