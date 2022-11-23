Хинштейн: владельцы страниц в соцсетях не будут отвечать за комментарии с пропагандой ЛГБТ

Владельцы страниц в соцсетях не будут нести ответственность за размещенные на них комментарии, нарушающие закон, в том числе с пропагандой ЛГБТ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает «Интерфакс».
Хинштейна спросили, будут ли наказаны пользователи за комментарии с радужными флагами на их страницах. Он в ответ заявил, что блогеры не отвечают за комментарии на своих страницах.
«Если вы пишете „ВКонтакте“, то страница „ВКонтакте“ — не ваша собственность, даже если вы пользуетесь признанными нелегальными сегодня на территории России социальными сетями, вы также являетесь „квартирантами“», — добавил Хинштейн.
23 ноября Госдума во втором чтении приняла закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх нижняя палата парламента отклонила.