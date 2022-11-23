Первые магазины — в количестве семи штук — откроются в начале декабря в Москве. Они расположатся на тех же площадках, что ранее занимали точки Lush. Среди них бывший флагманский магазин бренда на Тверской улице, который получит новую концепцию. Кроме торговой зоны, в нем будет кафе, где в основном будут подавать выпечку. Меню составил партнер Азарова, шеф-ресторатор Глен Баллис.