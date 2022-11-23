Местный партнер ушедшей из России Lush Cosmetics Дмитрий Азаров запустит на ее месте новую сеть — Oomph. Как и британская предшественница, она будет специализироваться на продаже косметики ручной работы, рассказал предприниматель РБК.
Первые магазины — в количестве семи штук — откроются в начале декабря в Москве. Они расположатся на тех же площадках, что ранее занимали точки Lush. Среди них бывший флагманский магазин бренда на Тверской улице, который получит новую концепцию. Кроме торговой зоны, в нем будет кафе, где в основном будут подавать выпечку. Меню составил партнер Азарова, шеф-ресторатор Глен Баллис.
Первоначально под брендом Oomph планируют производить около ста наименований продуктов: мыло, шампуни, гели для душа, свечи. Для владельца ориентиром остаются бывшие партнеры, но будут и отличные от Lush продукты, например, специальная линейка для бани.
Производство будет организовано на собственном заводе в Домодедово. Ранее на нем делали небольшую часть продукции для самой Lush — косметические маски из свежих компонентов с коротким сроком хранения.
Lush объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. В апреле компания заявила, что списала свою долю в российском бизнесе (самой Lush принадлежало 35%, остальное было у Азарова). В июле российский владелец заявил, что планирует закрыть все магазины. Под брендом Lush в РФ работали 48 точек.