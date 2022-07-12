Lush планируют закрыть все магазины в России

Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров намерен закрыть все оставшиеся в России магазины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех неназванных консультантов рынка торговой недвижимости.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — заявил один из собеседников агентства.

Так, последняя купленная партия косметических средств так и не была ввезена в Россию и застряла в Риге. Британский офис прекратил сотрудничество с российским партнером еще в марте.

Схема с параллельным импортом в случае с Lush не сработает. Владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Lush Russia на 65% принадлежит Азарову и на 35% — британской Lush. По данным The Wall Street Journal, на Россию приходится менее 2% годовой выручки глобальной Lush.

О приостановке поставок своей продукции в Россию Lush заявила в марте. В апреле стало известно, что Дмитрий Азаров намерен закрыть 17 из 48 магазинов в России и уволить 200 из 500 сотрудников на фоне проблем с поставками.

Тогда же гендиректор британской Lush Марк Константайн рассказал, что компания списала свою долю в российском бизнесе, но Азаров заявил, что «не располагает никакой информацией» об этом и долю пока не получал.