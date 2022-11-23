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Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством — спонсором терроризма
Дарья Мельникова
Вчера в 14:24

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством — спонсором терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

За проголосовали 494 парламентария, против высказались 58, воздержались 44.

В документе содержится перечень обвинений в адрес России, которые связаны не только с СВО на территории Украины. В нем также предлагается набор мер, которые ЕС должен принять.

Европарламент призывает Совет ЕС «расширить список лиц, подпадающих под действие санкций». Резолюция «призывает все страны — кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к политике санкций Евросоюза».

Евродепутаты также рекомендуют ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана из ЕС, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В резолюции сказано, что документ носит рекомендательный характер для Европейской комиссии и Совета ЕС.

Ранее сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины. Ранее с таким призывом к Вашингтону обратился Киев.

Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что, если США признают Россию страной — спонсором терроризма, это приведет к разрыву дипломатических отношений.

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ЕвропарламентЕССовет ЕвропыЕврокомиссияСенат СШАГосдеп США
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Мария Захарова
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