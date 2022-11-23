Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством — спонсором терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс».
За проголосовали 494 парламентария, против высказались 58, воздержались 44.
В документе содержится перечень обвинений в адрес России, которые связаны не только с СВО на территории Украины. В нем также предлагается набор мер, которые ЕС должен принять.
Европарламент призывает Совет ЕС «расширить список лиц, подпадающих под действие санкций». Резолюция «призывает все страны — кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к политике санкций Евросоюза».
Евродепутаты также рекомендуют ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана из ЕС, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
В резолюции сказано, что документ носит рекомендательный характер для Европейской комиссии и Совета ЕС.
Ранее сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины. Ранее с таким призывом к Вашингтону обратился Киев.
Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что, если США признают Россию страной — спонсором терроризма, это приведет к разрыву дипломатических отношений.