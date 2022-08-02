Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, если США признают Россию страной — спонсором терроризма, это приведет к разрыву дипломатических отношений. Ее слова передает ТАСС.

«Американские законодатели, включая, кстати говоря, спикера, летающего спикера палаты представителей конгресса Пелоси, видимо, перебрав в антироссийском запале весь доступный санкционный инструментарий, который по большому счету оказался неэффективным, окончательно сломались и уже приступили к разработке такого, на их взгляд, сильного оружия, как объявление Москвы, как они сказали, спонсором терроризма», — сказала она.

Захарова отметила, что Россия готова к любому развитию ситуации, и «если Вашингтон решит пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем». По ее словам, логичным результатом такого шага может стать разрыв дипотношений, за которым «Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».

28 июля сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины. Ранее с таким призывом к Вашингтону обратился Киев.