Стивен Спилберг получит почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале

Американский режиссер Стивен Спилберг получит почетную награду «Золотой медведь» на 73-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом стало известно из сообщения на сайте киносмотра.
Создателя таких картин, как «Челюсти», «Инопланетянин» и «Парк Юрского периода», отметят за вклад в кинематограф. В ходе фестиваля также покажут новую картину режиссера — полуавтобиографическую драму «Фабельманы».
Фильм посвящен становлению кинематографиста и его любви к магии кино. В картине снялись Гэбриэль ЛаБелль, Мишель Уилльямс и Пол Дано. «Фабельманы» уже получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто.
Родственники Спилберга стали прототипами персонажей из ленты. В центре сюжета — мальчик Сэмми, которому родители дарят камеру. Режиссер назвал «Фабельманов» «самым личным фильмом» в своей карьере.
Стивен Спилберг стал автором и продюсером более 100 фильмов и сериалов. Кинематографист 19 раз был номинирован на премию «Оскар», трижды становился обладателем награды. В декабре 2021 года режиссеру исполнилось 75 лет.