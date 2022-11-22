В Никола-Ленивце на Масленицу-2023 сожгут огромный куб из вторсырья

Стать соавтором инсталляции может каждый: для этого нужно оставить анонимное послание здесь. В нем надо написать, что или кто мешает двигаться вперед и увидеть просвет. Организаторы, соблюдая принцип конфиденциальности, распечатают все письма, соберут их в специальную капсулу и поместят ее в самый центр куба (а потом все сгорит).