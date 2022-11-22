В Никола-Ленивце на Масленицу-2023 сожгут огромный куб из вторсырья

25 февраля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» состоится празднование Масленицы, которое завершится сожжением гигантского арт-объекта в виде куба. Организаторы перформанса рассказали «Афише Daily» подробности проекта и показали эскизы.
Темой грядущей Масленицы станет «Просвет», который заслоняет «Четвертая стена» — 19-метровый куб, собранный из мусора в округе. Его-то и будут сжигать в Никола-Ленивце.
«„Четвертая стена“ — понятие из мира кино, театра, литературы и живописи. Это символическая, незримая грань между вымыслом и реальностью, миром искусства и повседневностью. Сломать четвертую стену — значит неожиданно разрушить границу между зрителем и произведением, заставить аудиторию рефлексировать», — объяснили задумку представители парка.
Куб, придуманный студией «NOYD короткий метр», будет возводиться по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта (дверей, досок, ящиков) и другого строительного мусора. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства — колодца и полежать на сене, рассматривая небо. Строительство объекта займет три месяца.
Стать соавтором инсталляции может каждый: для этого нужно оставить анонимное послание здесь. В нем надо написать, что или кто мешает двигаться вперед и увидеть просвет. Организаторы, соблюдая принцип конфиденциальности, распечатают все письма, соберут их в специальную капсулу и поместят ее в самый центр куба (а потом все сгорит).
На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого объявят позже.
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