Реклама
Новости
В Никола-Ленивце на Масленицу-2023 сожгут огромный куб из вторсырья
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:15

25 февраля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» состоится празднование Масленицы, которое завершится сожжением гигантского арт-объекта в виде куба. Организаторы перформанса рассказали «Афише Daily» подробности проекта и показали эскизы.

Темой грядущей Масленицы станет «Просвет», который заслоняет «Четвертая стена» — 19-метровый куб, собранный из мусора в округе. Его-то и будут сжигать в Никола-Ленивце.

«„Четвертая стена“ — понятие из мира кино, театра, литературы и живописи. Это символическая, незримая грань между вымыслом и реальностью, миром искусства и повседневностью. Сломать четвертую стену — значит неожиданно разрушить границу между зрителем и произведением, заставить аудиторию рефлексировать», — объяснили задумку представители парка.

Куб, придуманный студией «NOYD короткий метр», будет возводиться по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта (дверей, досок, ящиков) и другого строительного мусора. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства — колодца и полежать на сене, рассматривая небо. Строительство объекта займет три месяца.

Стать соавтором инсталляции может каждый: для этого нужно оставить анонимное послание здесь. В нем надо написать, что или кто мешает двигаться вперед и увидеть просвет. Организаторы, соблюдая принцип конфиденциальности, распечатают все письма, соберут их в специальную капсулу и поместят ее в самый центр куба (а потом все сгорит).

На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого объявят позже.

В последнюю Масленицу в Никола-Ленивце сожгли «Вавилонскую башню». Получилось невеселое художественное высказывание на фоне всего происходящего.

Подробности по теме
Жертвоприношение и предсказание: как в Никола-Ленивце сожгли «Вавилонскую башню»
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»